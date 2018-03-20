"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду, 21 марта.

10.00 – в библиотеке №22 на Лососинском ш., 26 отметят День писателя "Весь день с Максимом Горьким!". Праздник будет посвящён 150-летию со дня рождения писателя.

10.00 – в детском саду № 20 на ул.Машезерской, 48Б состоится Фестиваль танцев финно-угорских народов для воспитанников детских садов.

11.00 - в Ломоносовской гимназии на наб. Ла-Рошель, 11 пройдет республиканский профориентационный урок "«Живи, учись, работай в Карелии". Урок посетит глава Карелии Артур Парфенчиков.

12.00 - во Дворце творчества детей и юношества пройдет республиканская ярмарка вакансий Карьера – 2018".

15.00 – в Национальной библиотеке РК откроется выставки республиканского конкурса "Книга года Республики Карелия-2017".

16.00 – в Лицее №1 состоятся матчи школьной волейбольной лиги.

19.00 - в Театре кукол РК состоится праздничная программа, посвященная Международному дню кукольника.