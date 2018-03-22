"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу, 23 марта.

10.00 – в 206 кабинете администрации Петрозаводска состоится сессия Петрозаводского городского Совета.

В повестке:

-Отчет Ирины Мирошник о своей деятельности и деятельности администрации Петрозаводска за 2017 год.

-Отчет Контрольно-счетной палаты Петрозаводского городского округа за 2017 год.

10.00 – во дворце спорта "КORAL" на ул.Пограничной, 50 пройдет мини-футбол команд представителей вузов.

11.00 – в правительства РК пройдет заседание антинаркотической комиссии Республики Карелия.

15.00 - во Дворце творчества детей и юношества на ул.Красной, 8 состоится торжественная церемония закрытия городского конкурса "Педагог года-2018".

17.30 – в социально-культурном молодежном центре в Сортавале на ул. Карельской, 22пройдет V Сбор молодёжных советов Республики Карелия.