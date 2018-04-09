"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 10 апреля.

В 10.15 в Петрозаводском городском суде продолжится рассмотрение резонансного уголовного дела о гибели 14 детей на Сямозере в 2016 году.

В 11 часов в здании карельского правительства начнется заседание Межотраслевого Совета потребителей при главе Карелии по вопросам деятельности субъектов естественных монополий.

В это же время в мэрии глава Петрозаводска Ирина Мирошник проведет встречу с журналистами.

В 14.30 в региональном Заксобрании начнется заседание комитета по здравоохранению и социальной политике. Депутаты планируют обсудить ряд законопроектов (в том числе, о разграничении полномочий органов власти в сфере трудовых отношений) и заслушать информацию Минздрава об обеспечении лекарственными препаратами больных диабетом.

В 15 часов в карельском правительстве начнется заседание Совета представителей карелов, вепсов и финнов при главе Карелии.

В это же время в мэрии Петрозаводска будут награждать победителей Большой Георгиевской игры.

В 16 часов в Национальном музее Карелии начнется презентация фильма журналиста Александра Тихого "Беспамятный Петрозаводск". В фильме журналист посещает Белгород, где находит идентичную с Петрозаводском Соборную площадь. После показа фильма автор предлагает обсудить тему восстановления часовни Фаддея Блаженного.

