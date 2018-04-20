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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 21 апреля.
Завтра День местного самоуправления
В 10.00 во Дворце спорта Koral в Петрозаводске пройдет финал спартакиады дошкольников "Маленький чемпион".
В 10.40 в парке Ямка стартуют соревнования "Весенний калейдоскоп-2018" по спортивному туризму.
В 11.00 на Кургане в Петрозаводске пройдет кубок Карелии по пауэрлифтингу.
В 12.00 в Национальной библиотеке Карелии состоится республиканская научно-практическая конференция "Эхо войны".
В 14.40 на стадионе "Юность" в Петрозаводске состоится первенство по спортивному туризму.
В 15.00 в Карельской государственной филармонии пройдет фестиваль социальных танцев "Танцуют все".
Вечером во всех библиотеках республики пройдут мероприятия акции "Библионочь-2018".
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