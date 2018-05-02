Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:00, 02 Мая 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

По теме

Жительница Петрозаводска просит наградить прохожих, спасавших людей во время пожара на Лыжной
02.05.18 15:59
Пьяный водитель и автомобилист без прав были остановлены на трассе в Карелии
02.05.18 13:20
ФОТО: Жители Питкяранты жалуются на горы мусора
02.05.18 12:21
Все новости
Загрузка...

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг, 3 мая.

 

В четверг состоится рабочая поездка члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Республики Карелия Александра Ракитина в Пряжинский район.

10.30. В Петрозаводске в школе № 2 "Источник",  (ул. Парфенова, 8А) пройдет торжественная церемония открытия республиканского конкурса "Учитель года Карелии-2018".

15.00. В Национальном музее Карелии глава республики Артур Парфенчиков примет участие в круглом столе по вопросам развития регионального кинематографа.

15.00. Национальная библиотека республики Карелия. Церемония подведения итогов и награждение победителей VI Республиканского конкурса научно-исследовательских работ "Краевед-2018".

15.00. Национальная библиотека республики Карелия. Литературный четверг "У каждого была своя война".

18.00. г. Питкяранта, уличная площадка у городского Дома культуры (ул. Гоголя, 9а). Республиканский фестиваль по фитнес-аэробике "Северное Приладожье", посвященный Дню Победы.

По теме

Жительница Петрозаводска просит наградить прохожих, спасавших людей во время пожара на Лыжной
02.05.18 15:59
Пьяный водитель и автомобилист без прав были остановлены на трассе в Карелии
02.05.18 13:20
ФОТО: Жители Питкяранты жалуются на горы мусора
02.05.18 12:21
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.04.2018, 14:33
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции
26.04.2018, 14:37
В полиции рассказали, кто выпал из окна 8 этажа высотки на Кукковке
27.04.2018, 11:33
Парфенчикову прочат отставку с поста главы Карелии
26.04.2018, 11:23
"А о детях вы подумали?"
27.04.2018, 14:11
Пресс-секретарь Парфенчикова прокомментировала информацию о его возможной отставке
01.05.2018, 11:20
Пьяная девушка, врезавшаяся в забор петрозаводского университета, ждет суда в камере

Аналитика

28.04.2018 11:44
Обществоведение
Офтальмология едет в районы
Специалисты Офтальмологического центра Карелии выедут в районы для оказания консультативной помощи жителям отдаленных уголков республики.
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции 1
27.04.2018 14:33
Век работы для города и горожан 1
27.04.2018 12:54
"А о детях вы подумали?" 5
26.04.2018 11:23
Алиханов выиграл суд по правам человека 5
24.04.2018 13:27
Вся аналитика

Чтиво

28.04.2018 12:52
Частная жизнь
Щас спою! 4
Продюсер Максим Мазуровский неожиданно для всех запел сам – создал группу, сочинил и записал несколько песен и теперь ездит по стране и выступает "на разогреве" у известных музыкантов.
"Доклад окончен. Фото прилагаются" 7
27.04.2018 11:12
Бюджетные, но не простые: что мы знаем о китайских автомобилях 1
27.04.2018 10:22
Трасса "Фонтаны": Итоги и перспективы 1
25.04.2018 09:55
архив чтиво

Медиа

Коммунисты Карелии встретили Первомай
01.05.2018 16:33
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»