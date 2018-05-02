"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг, 3 мая.

В четверг состоится рабочая поездка члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Республики Карелия Александра Ракитина в Пряжинский район.

10.30. В Петрозаводске в школе № 2 "Источник", (ул. Парфенова, 8А) пройдет торжественная церемония открытия республиканского конкурса "Учитель года Карелии-2018".

15.00. В Национальном музее Карелии глава республики Артур Парфенчиков примет участие в круглом столе по вопросам развития регионального кинематографа.

15.00. Национальная библиотека республики Карелия. Церемония подведения итогов и награждение победителей VI Республиканского конкурса научно-исследовательских работ "Краевед-2018".

15.00. Национальная библиотека республики Карелия. Литературный четверг "У каждого была своя война".

18.00. г. Питкяранта, уличная площадка у городского Дома культуры (ул. Гоголя, 9а). Республиканский фестиваль по фитнес-аэробике "Северное Приладожье", посвященный Дню Победы.