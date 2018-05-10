"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу, 11 мая.

В 12.00 в музыкальном театре Карелии пройдет пресс-конференция Константина Райкина о гастролях театра "Сатирикон".

В 14.15 в мэрии Петрозаводска пройдет встреча с группой школьников из Ройтлингена (Германия), посетивших Петрозаводск по программе школьного обмена.

В 15.00 на спортивной площадке ПетрГУ (ул.Герцена 31б) пройдут всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские состязания".