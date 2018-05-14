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В 11.00 в бассейне "Н2О" начнутся "Президентские спортивные игры" (муниципальный этап).
В 15.30 на стадионах "Спартак" и "Юность" пройдут соревнования среди сборных команд общеобразовательных организаций по легкой атлетике (Спартакиада школьников).
В 19.00 в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э. Раутио состоится отчетный концерт дирижерско-хорового отделения, посвященный 80-летию учреждения.
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