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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг, 17 мая.
В 11.15 глава Карелии Артур Парфенчиков проведет совещание на строительной площадке бассейна у ТЦ "Лотос Плаза".
В 14.00 в правительстве Карелии пройдет встреча с представителями отраслевых профсоюзов.
В 14.00 на стадионе "Спартак" состоится церемония открытия регионального этапа "Президентских состязаний".
В 18.00 в Национальной библиотеке Карелии состоится новая экскурсия "Памятники Великой Отечественной войны на карте города Петрозаводска".
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