"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу, 18 мая.

18 мая в России состоится очередная акция "На работу на велосипеде". Она проходит в стране три раза в год и показывает, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка. Это не велопарад, привязанный к определенному маршруту и времени, участники просто едут по своим делам. Жителей Карелии приглашают поучаствовать в акции и пересесть на двухколесный транспорт.

В Костомукше продолжит работу бизнес-форум лидеров зеленых технологий для малых городов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков совершит рабочую поездку в Беломорский район.

В 11.00 в Беломорске (администрация Беломорского муниципального района, ул. Ленинская, 9) состоится заседание рабочей группы по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия в 2018 году.

В 12.15 в Петрозаводске (пл. Гагарина, д. 1, 6 этаж, отель "ПитерИнн") откроется республиканская конференция "Актуальные вопросы оториноларингологии".

В преддверии Дня памяти жертв СПИДа, который отмечается 20 мая, с 13.00 до 15.00 часов специалисты Центра СПИД проведут экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию в Петрозаводском государственном университете (пр. Ленина, 33). Волонтеры-медики измерят давление, рост, вес, дадут рекомендации по сохранению и укреплению здоровья и ведению здорового образа жизни.

В рамках акции в Центре СПИД (ул. Виданская, 17-а) пройти экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию можно ежедневно с 14.00 до 16.00 часов. Тестирование проводится анонимно и бесплатно. Результат готов через 10 минут.

В 19.00 в Детской музыкально-хоровой школе (пр.Первомайский, 4-а) начнется концерт гостей VI Международного фестиваля-конкурса юных пианистов "Мир и музыка. Россия и Польша".

Национальный банк по Республике Карелия впервые присоединяется к акции "Ночь музеев". С 16 до 20 часов для посетителей музея Национального банка будут работать сразу две тематические площадки. Экспозиция "Работа финансистов и банковских работников в период Великой Отечественной войны" расскажет еще об одной неизвестной стороне тяжелых военных лет. Посетители не только узнают новые впечатляющие факты, но и увидят денежные знаки периода ВОВ, а также облигации военного займа. Во втором зале будет демонстрироваться работа кассовой техники, а все желающие смогут принять участие в мастер-классе по определению подлинности банкнот и монет. Посещение возможно по предварительной записи по телефону (814-2)71-91-17.

С 19.00 потрудиться ради Бога приглашают в Сяндемском монастыре. В монастыре много работы. Питанием монастырь обеспечивает. Запись в поездку и вопросы личным сообщением: https://vk.com/, или по тел.: +7-911-414-02-12 (Кирилл), vk.com/event134088923.