"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду, 23 мая.

Всемирный день спортивного ориентирования.

С 23 по 25 мая – пройдут торжественные линейки в муниципальных общеобразовательных учреждениях, посвящённые окончанию учебного года, "Последний звонок" в 9 и 11 классах.

9.30 – в школе №7 на ул.Трудовых резервов, 7 и в 10.00 в школе №12 на ул.Новосулажгорская, 29 пройдут открытые уроки по спортивному ориентированию.

9.45 - встреча делегации российских олимпийских чемпионов со студентами ПетрГУ "От студенческого спорта к олимпийской медали" (ул. Пушкинская, 17).

10.00 - в Национальной библиотеке Карелии пройдет "Круглый стол" о проблемах современного перевода с национальных языков в рамках Программы поддержки национальных литератур народов России.

11.00 – в правительстве Карелии на пр.Ленина, 19, каб.77 состоится брифинг по теме "Корпорация развития Карелии – ключевой институт развития региона". В брифинге примет участие генеральный директор Корпорации развития РК Юрий Савельев.

11.30 - в Национальной библиотеке РК пройдут практические семинары по переводу художественных поэтических текстов с национальных языков Карелии на русский язык и с русского языка на национальные.

13.00 - в Ломоносовской гимназии на наб.Ла-Рошель, 11 пройдет торжественная линейка "Последнй звонок" при участии главы Петрозаводска Ирины Мирошник.

14.00 – на стадионе "Спартак" пройдут соревнования по дартсу в рамках Республиканского фестиваля "Инваспорт на берегах Онего".

15.00 – в большом зале администрация Петрозаводска состоятся публичные слушания по вопросу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

17.00 – в Университетском городке за бассейном пройдет открытая тренировка по спортивному ориентированию "О-среда".

18.00 – в водно-спортивном центре "Акватика" пройдет республиканский фестиваль по художественной гимнастике "Весенняя Феерия".