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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 2 июня.
10.00 – у причала рядом с Петровским сквером пройдет научно-технический фестиваль "Эковолна" в рамках экспедиции уникального катамарана на солнечной энергии:
10.00 – на стадионе "Спартак" пройдет фестиваль "Карельские городки".
14.00 - на стадионе экорайона Древлянка-8 состоится фестиваль здорового образа жизни "ЗОЖный райON 2.0."
14.00 – на площади Кирова пройдет старт детских забегов "Петрозаводский марафон-2018".
17.00 – на территории Дворца творчества на ул.Красная, 8 пройдет фестиваль "Здоровый Рок".
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