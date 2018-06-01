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Новости. Общество
20:00, 01 Июня 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 2 июня.

10.00 – у причала рядом с Петровским сквером пройдет научно-технический фестиваль "Эковолна" в рамках экспедиции уникального катамарана на солнечной энергии:

10.00 – на стадионе "Спартак" пройдет фестиваль "Карельские городки".

14.00 - на стадионе экорайона Древлянка-8 состоится фестиваль здорового образа жизни "ЗОЖный райON 2.0."

14.00 – на площади Кирова пройдет старт детских забегов "Петрозаводский марафон-2018".

17.00 – на территории Дворца творчества на ул.Красная, 8 пройдет фестиваль "Здоровый Рок".

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