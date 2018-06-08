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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 9 июня.
В 9.00 в поселке Чална состоится открытие республиканских соревнований среди вальщиков леса "Лесоруб – 2018".
В 14.00 в парке 50-летия Пионерской организации в Песках состоится акция по очистке берегов малых рек и водоемов "Вода России".
В 16.00 пройдет субботник в районе бывшего кафе "Пески".
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