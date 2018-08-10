"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 11 августа.

День физкультурника

9.00 – на стадионе "Спартак" состоится республиканский этап Всероссийской акции "Оздоровительный спорт в каждую семью". Соревнования по мини-футболу среди команд людей с ограниченными возможностями.

10.00 – на стадионе "Юность" пройдет легкоатлетический пробег кантри кросс "Юность-Фонтаны-Курган".

11.00 – в посёлке Эссойла Пряжинского района пройдет межрайонный праздник "Карельские мужские игры".

12.00 – на стадионе "Юность" состоится городской чемпионат по футболу.

14.00 – в парк культуры и отдыха пройдет спортивный фестиваль "Skate Contest DIY".

19.00 – в Доме Кантеле на пр. К. Маркса, 6 покажут концертную программу "Летим за летом".