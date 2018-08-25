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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 26 августа.
11.00. Картодром (Петрозаводск, ул. Лыжная 2). Пятый этап Северо-Западного чемпионата по дрифту "Free Drift Session".
12.00. п. Эссойла, Пряжинский район, Этнокультурный центр "Киелен Кирью" (ул. Октябрьская, 11). Фестиваль карельской поэзии "Пусть руны летят над Сямозером", открытие мемориальной доски З.Л.Савельевой.
14.00. п. Салми (ул. Кирпичная, около д. 5). Открытие реализованных проектов по программе поддержки местных инициатив "Ремонт уличного освещения в д. Мийнала" и "Ремонт уличного освещения в п. Салми по ул. Горького, ул. Кирпичная, ул. Красная заря, ул. Песчаная и ул. Пушкина".
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