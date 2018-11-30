"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 1 декабря.

26 ноября-2 декабря – Неделя приёма граждан.

11.00 – в Музыкальном колледже им. К. Э. Раутио пройдет торжественное закрытие республиканского этапа Всероссийской акции "Вахта памяти".

12.00 – в ССК "Старт" на ул. Попова, 8 состоится чемпионат и личный Кубок по пулевой стрельбе из пневматического оружия.

13.00 – в школе №46 на б-ре Интернационалистов, 2 пройдет чемпионат школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ", муниципальный этап (юноши).