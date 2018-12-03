"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 4 декабря.

11.00 – в правительстве РК Артур Парфенчиков встретится с Генконсулом ФРГ в Санкт-Петербурге Эльтье Адерхольд.

13.45 – в спортивном комплексе "Луми" на Неглинской наб., 52 состоятся классификационные соревнования по фигурному катанию "Декабрьские встречи".

14.00 – в Министерстве культуры РК пройдет пресс-конференция, посвященная Международному конкурсу "Кубок Карелии".

14.00 – в Администрации Петрозаводска мэр города Ирина Мирошник встретится с Генконсулом ФРГ в Санкт-Петербурге Эльтье Адерхольд.

14.15 – в Управлении труда и занятости РК на пр. А. Невского, 33 пройдет заседание рабочей группы по координации работы по взаимодействию с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста.

17.30 – во дворце спорта Koral на ул. Пограничной, 50 пройдет чемпионат Республики Карелия по флорболу среди мужчин и женщин (5-7декабря – начало соревнований в 17.00).