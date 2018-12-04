"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 5 декабря.

5 декабря – День добровольца.

10.00 – в школах Петрозаводска ученики 11 классов напишут итоговое сочинение (изложение) - допуск к ЕГЭ.

11.00 – в Администрации Главы РК на пр. Ленина, 19 состоится брифинг: "О реализации федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года". В брифинге примут участие заместитель премьер-министра Правительства РК по вопросам экономики Д. Родионов и министр экономического развития и промышленности РК П. Буренков.

15.00 – в Национальном музее РК откроется фотовыставка "Петрозаводск: зимний ракурс".

18.00 – в кинотеатре "Премьер" покажут документальный фильм "#ЯВолонтер. Истории неравнодушных".