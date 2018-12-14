"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 15 декабря.

14-29 декабря – в Доме ремесел на ул. Кирова, 13 состоится Рождественская выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства Карелии.

15 декабря – День единого приема граждан в районах и городских округах Карелии. Пудож – прием главой РК жителей Пудожского района.

9.00 – во дворце спорта Koral на ул. Пограничная, 50 пройдет чемпионат по мини-футболу.

10.00 – в Центре социальных инициатив на ул. Красной, 10 состоится турнир по танцевальному спорту "Первенство Федерации танцевального спорта Республики Карелия".

10.00 – в ФОК "Газпром" на ул.Ключевой, 10 пройдет открытое первенство и открытый чемпионат Республики Карелия по ушу (открытие в 12.30; 16.12. начало в 10.00).

11.00-18.00 – в Администрации Петрозаводска состоится День единого приема граждан.

14.30 – в Кондопоге в Ледовом дворце пройдут межрегиональные соревнования по художественной гимнастике "Спорт без границ".