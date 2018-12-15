"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 16 декабря.

9.00. Чемпионат по мини-футболу. Дворец спорта "Koral" (ул. Пограничная, 50).

10.00. Открытый Кубок Республики Карелия по автомобильному спорту. Картодром на ул. Лыжной.

10.00. Открытое Первенство по скалолазанию. Петрозаводский скалодром (ул. Балтийская, 5Б).

11.00. Турнир по танцевальному спорту "Открытый Кубок Республики Карелия", "Кубок города Петрозаводска". Центр социальных инициатив (ул. Красная, 10).

13.00. Окончание акции "Эко Эксперимент" по сбору пластиковых бутылок. Советская площадь (у памятника О.В. Куусинену), двор ПетрГУ (пр. Ленина, 33), двор министерства природных ресурсов и экологии РК (ул. Андропова, 2).