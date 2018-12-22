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Новости. Общество
20:00, 22 Декабря 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 23 декабря.

9.00 – во дворце спорта Koral на ул. Пограничной, 50 пройдет чемпионат по мини-футболу.

10.00 – в конно-спортивном клубе "Аллюр" на ул. Балтийской, 14а состоится "Новогодний Конный Бал-2018".

10.00 – в Кондопоге в ДЮСШ №2 пройдет Кубок Карелии по спортивной борьбе.

12.00 – в турнирном зале школы №2 на ул. Дзержинского, 26 состоится муниципальный темпо-турнир "Солнцеворот" по шашкам.

16.00 – в отеле "Cosmos" на ул. Куйбышева, 26 состоится общественный этнобал-маскарад 2018.

 

 

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