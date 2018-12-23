"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 24 декабря.

10.00 – в администрации Петрозаводска пройдет заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

16.00 – на ул. Энгельса, 23 состоится командный Чемпионат Карелии по русским шашкам

(начало соревнований 18.00).

17.00 – во Дворце творчества детей и юношества на ул. Красной, 8 пройдет новогоднее представление для детей из малообеспеченных семей.