"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 14 января.

План мероприятий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры, на январь.

Прием заявок на участие в конкурсах Международного зимнего фестиваля "Гиперборея – 2019".

10.00 – в администрации Петрозаводска пройдет заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.