"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 27 января.

13.00 – на катке в Губернаторском парке пройдет состоится "Уютная Карелия".

14.00 – во дворце творчества детей и юношества на ул. Красной, 8 пройдет праздничный концерт, посвященный 75-ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

14.00 – в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э. Раутио на ул. Свердлова, 25 состоится закрытие II Всероссийского конкурса исполнительского искусства имени Георгия Свиридова.

14.00 – в Центре образования и творчества "Петровский дворец" на ул. Красная, 8 пройдет театрально-концертная программа "Мы – дети блокады!".