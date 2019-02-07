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Новости. Общество
20:00, 07 Февраля 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 8 февраля.

10.00 – в союзе организаций профсоюзов на ул. Дзержинского, 3 пройдет VII Республиканский День сельской малочисленной малокомплектной школы Карелии. Состоится круглый стол "Вопросы и проблемы развития системы образования в сельской (негородской) местности Республики Карелия".

13.00 – в ФОКе на ул. Ключевой, 10 пройдет открытый чемпионат Карелии и турнир "Кубок Надежды" по художественной гимнастике (9.02 в 14.00 – торжественное открытие; 10.02 в 9.30 –начало соревнований, торжественное закрытие и парад в 19.00).

14.05 – в бассейне "Н2О" на ул. Хейкконена, 37 состоится чемпионат и первенство РК по плаванию.

16.00 – в детской музыкально-хоровой школе на пр. Первомайском, 4а откроются выставки работ мастеров декоративно-прикладного и ремесленного творчества "Зимние узоры".

16.20 – в главном корпусе ПетрГУ подведут итоги и наградят победителей Кубка Главы РК по программированию.

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