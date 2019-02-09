"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 10 февраля.

10.00 – в РСЦ "Горка" пройдет день зимних видов спорта, а также III зимняя Детская Олимпиада "Маленький Чемпион".

11.00 – в парке "Тереж" на Кургане состоится республиканский туристский лыжный фестиваль "Зимний фейерверк".

12.00 – на трассе "Фонтаны" пройдет первенство "СШОР №2" по спортивному ориентированию.

13.00 – на катке в Губернаторском парке состоится программа "Красивая Карелия".

13.45 – в СК "Луми" на Неглинской наб., 52 пройдет открытый турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд.

14.00 – в ЦСИ "Десяточка" на ул. Ключевой, 14 состоится командный Чемпионат РК по настольному теннису.

15.00 – в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э. Раутио на ул. Свердлова, 25 пройдет гала-концерт XI открытого регионального фестиваля-конкурса младших хоровых коллективов им. Георгия Терацуянца "Чудесная страна Звонкоголосье".