"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 19 апреля.

9.00 – в Акватике на ул. Пушкинской, 7 состоится чемпионат и первенство Карелии по спортивной аэробике (открытие в 12.30).

10.00 – пройдет заседание Заксобрания Карелии – Артур Парфенчиков выступит с отчетом.

10.00 – в Союзе организаций профсоюзов Карелии на ул. Дзержинского, 3 состоится 13-е республиканское совещание по охране труда.

11.00 – в "Точке кипения" на пр. Ленина, 31 пройдет межрегиональная акция "Диктант на карельском и вепсском языках", посвященная Дню карельской и вепсской письменности.

14.00 – в учебном корпусе Института экономики и права ПетрГУ на ул. Ломоносова, 65 состоится Межконфессиональный "круглый стол" – "Правовые основы деятельности религиозных организаций в Республике Карелия".

14.00 – в Музее ИЗО РК откроется выставка, посвященная героям Великой Отечественной войны, "О героях былых времен".

14.00 – в ЦСИ "Десяточка" на ул. Ключевой, 14 пройдет чемпионат Карелии по баскетболу среди женских команд.

15.00 – в "Доме бокса им. Л. Левина" на ул. Шотмана, 38-А состоится первенство СЗФО по боксу среди юношей 2005-2006 г.р.

19.00 – в Карельской государственной филармонии пройдет программа "И песней я живу…" (к 70-летию В.И. Лашиной) из цикла "Мы из "Кантеле".