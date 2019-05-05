"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 6 мая.

14.00 – у Мемориального комплекса "Вечный огонь" состоится республиканская акция "Пост № 1".

10.00 – в администрации Петрозаводска пройдет заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

11.00 – в муниципальной библиотеке состоится X Международная акция "Читаем детям о войне".

11.00 – на Мемориальном кладбище в Орзеге пройдет церемония захоронения останков воинов, погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

13.30 – состоится Всероссийская акция "Георгиевская ленточка".

15.00 – в городском доме культуры на пл. Кирова, 1 пройдет X городской конкурс чтецов "Цена Победы".

16.00 – в Музыкальном театре Карелии Артур Парфенчиков примет участие в в торжественном собрании, посвященном Дню Победы. Концерт "Салют Победе!".

17.00 – в Национальной библиотеке Карелии состоится литературный вечер "За чертой милосердия: Карельские писатели-фронтовики". К 95-летию Д.Я. Гусарова, П.С. Борискова и 110-летию А.А. Иванова и С.К. Норина.