"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 17 мая.

10.00 – в администрации Петрозаводска состоится подведение итогов акции "Бумажный бум".

11.00 – в администрации Петрозаводска пройдет встреча с лидерами организаций, работающих в сфере поддержки семьи, материнства и детства "Опыт и перспективы женского движения на территории Петрозаводского городского округа", приуроченная к Международному Дню семьи.

14.00 – в Национальном театре Карелии Артур Парфенчиков примет участие в торжественном заседании, посвященном 25-летию Законодательного Собрания РК.

15.00 – в ДЮЦ на пр. А. Невского, 71 состоится итоговый аукцион в рамках городской программы "Мы и общество" для 5-7 классов школ города.

16.00 – в Песках пройдет экологическая акция "Чистый Петрозаводск" (сбор участников – у кафе "Сказка").

16.00 – Петровском Дворце на ул. Красной, 8 состоится презентация отделов по направлениям деятельности "Дворец встречает гостей".