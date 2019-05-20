"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 21 мая.

21-23 мая – рабочая поездка заместителя Секретаря Совбеза РФ Р.Г. Нургалиева в Карелию.

21-25 мая – в библиотеках Петрозаводска пройдут встречи, обзоры, литературные часы, викторины, посвященные Дню славянской письменности и культуры (24 мая).

14.00 – на стадионе "Спартак" на ул. Герцена, 1 состоится торжественная церемония открытия регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания".

15.00 – в Петровском Дворце на ул. Красной, 8 пройдет День рекордов.

15.00 – в школе №29 на Наб. Варкауса, 5 состоится I этап конкурса "Мой друг – велосипед" (Полисистемный образовательный округ "Октябрьский").

16.00 – в администрации Петрозаводска наградят участников Большой Георгиевской игры.

16.00 – в Зале Совета республики пройдет заседание Консультативного совета по вопросам взаимодействия с национальными общественными объединениями, в том числе национально-культурными автономиями.

17.00 – в ДЮЦе на пр. А. Невского, 71 состоится презентация итогов программы "Доброкласс" для педагогов школ города.