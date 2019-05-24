"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 25 мая.

24-25 мая – пройдут торжественные мероприятия, посвященные празднику "Последний звонок".

25-26 мая – во Дворце творчества на ул. Островского, 26 состоится открытый Региональный фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи "ОнегоТехно":

- 10.00 – пройдет открытый республиканский конкурс-выставка стендовых моделей "Карелия–Микро 2019" и выставка автомоделей в масштабе 1:43.

- 12.00 – состоятся городские соревнования по автомодельному спорту.

12.00 – на Вотчине Талви Укко в Чалне пройдет II Фестиваль охотничьих традиций.