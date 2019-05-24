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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 25 мая.
24-25 мая – пройдут торжественные мероприятия, посвященные празднику "Последний звонок".
25-26 мая – во Дворце творчества на ул. Островского, 26 состоится открытый Региональный фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи "ОнегоТехно":
- 10.00 – пройдет открытый республиканский конкурс-выставка стендовых моделей "Карелия–Микро 2019" и выставка автомоделей в масштабе 1:43.
- 12.00 – состоятся городские соревнования по автомодельному спорту.
12.00 – на Вотчине Талви Укко в Чалне пройдет II Фестиваль охотничьих традиций.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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