"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 27 мая

27 мая – Общероссийский день библиотек.

27 мая – Рабочая поездка главы Карелии в Суоярвский район.

10.00 – в администрации Петрозаводска пройдет заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

11.00 – в Национальной библиотеке РК состоится круглый стол "Абилимпикс -2019: награждение, итоги и новые задачи".

14.00 – в Центральной городской библиотеке им. Д.Я. Гусарова на пр. Октябрьском, 7 состоится встреча с С.Г. Веригиным, доктором исторических наук, директором Института истории ПетрГУ, представителем КРОО "Преемственность русских традиций" в рамках проекта "Живые книги".

16.00 – в Национальной библиотеке РК пройдет творческая программа "Встреча друзей, посвященная Общероссийскому Дню библиотек", а также вручение почётных грамот и благодарственных писем.

16.00 – в администрации Петрозаводска состоятся публичные слушания по проекту решения Петросовета "Об исполнении бюджета ПГО за 2018 год".

18.30 – в ДК "Машиностроитель" на ул. Московской, 1а пройдет праздничный концерт, приуроченный к 40-летию Образцового коллектива ансамбля танца "Мозаика"