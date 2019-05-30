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Новости. Общество
20:00, 30 Мая 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 31 мая.

31 мая – День работника культуры Карелии.

11.00 – в правительстве РК пройдет заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Карелия.

11.00 – в Театре кукол РК состоится X Республиканский фестиваль детских и юношеских театров кукол "Куклантида".

16.00 – в Карельской государственной филармонии пройдет мероприятие, посвященное Дню работника культуры.

14.00 – в ДЮЦ на пр. А. Невского, 71 состоится День открытых – знакомство с программами на новый учебный год для классов школ города, детей и родителей.

14.00 – в школе №2 на ул. Парфенова, 8а пройдет вебинар №1 "Современная школьная библиотека для поколения "Z": проблемы, поиск, пути решения".

18.00 – в Петровском Дворце на ул. Красной, 8 состоится "Радуга творчества".

 

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