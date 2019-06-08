"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 9 июня.

3-14 июня – с 15.00 до 19.00 в ДЮЦе на пр. А. Невского, 71 ведется прием заявлений на обучение детей в возрасте от 7 до 17 лет по программам дополнительного образования на 2019-2020 учебный год.

7-9 июня – в Петрозаводске состоится I Карельский питчинг кинопроектов.

8-12 июня – пройдет российская приключенческая гонка RED FOX Adventure Race (открытие 10 июня).

8-16 июня – состоится международный фестиваль современной хореографии Nord Dance.

10.50 – в Пряже на о. Белое пройдет чемпионат и первенство РК по спортивному ориентированию.

11.00 – на ул. Герцена, 35 состоится серия Республиканских турниров по стритболу.

11.00 – на Кургане пройдет чемпионат и первенство РК по спортивному ориентированию.

- В Библиотеке № 22 на ш. Лососинском, 26 откроются выставки Детской школы искусств им. Балакирева ко Дню города Петрозаводска и 100-летию Карелии "Арт-город".



- В Детской музыкально-хоровой школе на Первомайском пр., 4-а до 1 сентября будет работать выставка картин педагога Анастасии Поповой, посвященная 100-летию РК "Долго будет Карелия сниться...".