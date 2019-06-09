"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 10 июня.

10.00 – в администрации Петрозаводска пройдет заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

11.00 – в ДЮЦе на пр. А. Невского, 71 стартует летний интенсив городской программы для старшеклассников "Кругозорро".

15.00 – Ирина Мирошник проведет осмотр места начала работ в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Место встречи – ул. Шотмана, там, где будет стоять дорожная техника.