"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 26 июня.

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

26 июня – глава Карелии Артур Парфенчиков примет участие в заседании Госсовета по теме "О развитии национальной сети автомобильных дорог и организации безопасного движения" в Москве.

10.00 – на пл. Кирова состоится репетиция военного парада.

11.00 – в администрации главы РК на пр. Ленина, 19 пройдет брифинг о развитии автодорожной сети Карелии. В брифинге примут участие министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК А.А. Кайдалов и начальник управления автомобильных дорог РК В.В. Россыпнов.

11.00 – в Олонце на ул. Урицкого, 9 состоится научная конференция "Военная история Олонецкого района 1919-1945 годов".

17.00 – на стадионе "Юность" пройдет всероссийский легкоатлетический пробег "Россия – территория без наркотиков". Старт в 18.00.