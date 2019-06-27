"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 28 июня.

28 июня – День освобождения Петрозаводска от оккупации.

9.00 – у мемориального комплекса "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы" пройдет торжественная церемония возложения цветов и венков "Честь и слава героям!".

11.00 – на Онежской набережной (створ пр. К. Маркса) состоится торжественная церемония возложения цветов к памятному знаку морякам Онежской военной флотилии "Равнение на Победу!".

12.00 – в Губе Онежского озера пройдет чемпионат РК по парусному спорту.

14.00 – в Национальном театре состоится торжественная церемония чествования выпускников общеобразовательных организаций РК, награжденных медалью "За особые успехи в учении".

14.00 – в Чупе откроется межрегиональный турнир Регата крейсерских яхт "Кубок Кандалакшского залива 2019". Старт – в 17.00.

18.00 – в Петровском Дворце на ул. Красной, 8 пройдет праздничный концерт, посвящённый 75-летию освобождения Петрозаводска от фашистских захватчиков.