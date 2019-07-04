"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 5 июля.

2-6 июля – в Сортавальском р-не, п. Хелюля пройдет Кубок Карелии по спортивному ориентированию. Начало в 14.00.

4-7 июля – во Дворце искусств в Кондопоге состоится фестиваль органной музыки Grande Orgue.

5-7 июля – в Сортавале (Певческое поле и зал Городской ратуши) и Лахденпохье (Гора Филина) пройдет фестиваль "Музыкальная экспедиция".

12.00 – в Детском городке у ТЦ "Столица" на Лососинском шоссе, 26 состоится тематическая программа с фотосессией "Звонкий поцелуй среди жаркого лета".