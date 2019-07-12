"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 13 июля.

12-14 июля – в Петрозаводском городском клубе любителей водного туризма на ул. Ригачина, 3 пройдет кубок по парусному спорту острова Суйсари.



13-14 июля в 11.00 на картодроме на ул. Лыжной состоится ежегодный автомобильный фестиваль SickestWekfest.



10.00 – на стадионе "Спартак" на ул. Герцена пройдет чемпионат Карелии по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.



12.00 – в п. Шелтозеро состоится традиционный праздник вепсской культуры "Древо жизни".



16.30 – в Петрозаводском дворце на ул. Красной, 8 пройдет фестиваль шахмат "Карельская сказка".