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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 13 июля.
12-14 июля – в Петрозаводском городском клубе любителей водного туризма на ул. Ригачина, 3 пройдет кубок по парусному спорту острова Суйсари.
13-14 июля в 11.00 на картодроме на ул. Лыжной состоится ежегодный автомобильный фестиваль SickestWekfest.
10.00 – на стадионе "Спартак" на ул. Герцена пройдет чемпионат Карелии по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.
12.00 – в п. Шелтозеро состоится традиционный праздник вепсской культуры "Древо жизни".
16.30 – в Петрозаводском дворце на ул. Красной, 8 пройдет фестиваль шахмат "Карельская сказка".
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