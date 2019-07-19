"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 20 июля

9.00 – в "Ялгоре" пройдет российский этап "ЯлгораRaceЭндуро".



9.00 – в Сегеже на площадке клуба "Шторм" состоится 3 этап открытого чемпионата и кубка по пэйнтболу.



9.30 – в Гирвасе пройдет открытый кубок Карелии трофи рейд, 2 этап). Открытие в 11.30.



10.00 – в Гирвасе состоится республиканский автомотофестиваль "Гирвас 2019". Открытие в 11.00, награждение в 20.30.



12.00 – на набережной Онежского озера у скульптуры "Рыбаки" пройдет фестиваль чая.



12.00 – на большой сцене наб. Онежского озера откроются международные соревнования по силовому экстриму SCL- Strongman Champion League "Богатыри мира", парад атлетов. Соревнования с 12.30. Закрытие и награждение в 16.00.



14.00 – на стадионе "Спартак" состоится чемпионат Карелии по футболу среди мужских команд.