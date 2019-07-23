"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду 24 июля.

9.30 – в детсаду №23 на ул. Борнаволокской, 11 состоится городская акция "Хороводы традиций в Петрозаводске".

11.00 – пройдет выезд на объект "Подъезд к водопаду "Кивач". Ремонт объекта идет в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".

14.15 – в управлении труда и занятости РК на пр. А. Невского, 33 состоится заседание рабочей группы по снижению неформальной занятости населения, легализации теневой части заработной платы.