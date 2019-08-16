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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 17 августа.
9.00 – в Сегежском районе пройдет открытый кубок Карелии (трофи рейд, 3 этап).
10.45 – в Центре активного отдыха "Ялгора" состоится III Фестиваль горного бега "Ялгора UpHill".
12.00 – на стадионе "Юность" пройдет чемпионат Петрозаводска по футболу - 2019.Матч 3 лиги (1-3 место).
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