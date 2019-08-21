"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 22 августа.

22 августа – День государственного флага РФ.



22 августа – рабочая поездка главы Карелии Артура Парфенчикова в Лоухский район.



11.00 – в детской больнице на ул. Кирова, 21 пройдет презентация новой медицинской техники для ЛОР кабинета в рамках нацпроекта "Здравоохранение".



13.00 – в Петровском дворце на ул. Красной, 8 состоится концерт, посвященный Дню государственного флага – "Флаг – святыня Российской державы".



14.00 – в Центре развития образования на ул. Краснофлотской, 31 подведут итоги городского конкурса "В преддверии сентября".



14.30 – на Студенческом бульваре состоится молодежное мероприятие "Три цвета России", посвященное Дню флага.