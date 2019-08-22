"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 23 августа.

23 августа – День воинской славы России.

9.00 – в п. Рюттю Сортавальского района пройдет республиканский фестиваль по экстремальной езде на мотоциклах по пересеченной местности "Шустрая белка-2019". Второй этап (24 августа – открытие в 10.00, 25 августа – награждение в 16.00).



11.00 – в Национальном музее РК состоится торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня горняка в Республике Карелия.



11.15 – на ледовой арене "Луми" стартует благотворительный турнир по хоккею среди мужских команд "Ледокол".



15.00 – на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе глава Карелии примет участие в церемонии спуска на воду самоходного земснаряда "Юрий Маслюков".



17.00 – в музее ИЗО РК откроется выставка "Мюд Мечев. Связь времен".