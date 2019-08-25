"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник 26 августа.

В 10.00 в мэрии Петрозаводска состоится зЗаседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

В 10.00 в отеле Piter Inn откроется Республиканский экономический форум "Диалог бизнеса и власти". Пленарное заседание.

В Петрозаводске и поселке Деревянное с 26 по 31 августа пройдут межрегиональные соревнования по парашютному спорту.