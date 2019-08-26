"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 27 августа.

26-29 августа – в п. Деревянное пройдет региональный форум молодежного актива "Карелия_100".



26-31 августа – в Петрозаводске и в п. Деревянное состоятся межрегиональные соревнования по парашютному спорту.



27-28 августа – пройдет республиканский августовский общественно-педагогический форум "Региональные контуры национального проекта "Образование": новые задачи, новые возможности".



10.00 – состоится заседание правительства Карелии на темы:



1. об основных параметрах прогноза социально-экономического развития Карелии на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;



2. об основных характеристиках проекта бюджета республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и исполнении бюджета за I полугодие 2019 года;



3. об основных характеристиках проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карелии на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;



4. о готовности образовательных организаций республики к началу нового 2019/20 учебного года.



10.00 – на Кургане состоится официальная тренировка перед межрегиональными соревнованиями по биатлону "Приз В. Драчева", 1998-2004 гг.



14.00 – в Академическом лицее на Березовой аллее, 23 – тематическая площадка муниципальной системы образования Петрозаводска "Национальный проект "Образование": школьный старт-ап".



14.00 – на ул. Анохина, 45 пройдет рабочая встреча с Лилией Кюнстле, представителем общества дружбы "Запад-Восток" (г. Тюбинген) по вопросу сотрудничества в 2020 году (30 лет побратимских связей с Петрозаводском).