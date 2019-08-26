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Новости. Общество
20:00, 26 Августа 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 27 августа.

26-29 августа – в п. Деревянное пройдет региональный форум молодежного актива "Карелия_100".

26-31 августа – в Петрозаводске и в п. Деревянное состоятся межрегиональные соревнования по парашютному спорту.

27-28 августа – пройдет республиканский августовский общественно-педагогический форум "Региональные контуры национального проекта "Образование": новые задачи, новые возможности".

10.00 – состоится заседание правительства Карелии на темы:

1. об основных параметрах прогноза социально-экономического развития Карелии на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

2. об основных характеристиках проекта бюджета республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и исполнении бюджета за I полугодие 2019 года;

3. об основных характеристиках проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карелии на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

4. о готовности образовательных организаций республики к началу нового 2019/20 учебного года.

10.00 – на Кургане состоится официальная тренировка перед межрегиональными соревнованиями по биатлону "Приз В. Драчева", 1998-2004 гг.

14.00 – в Академическом лицее на Березовой аллее, 23 – тематическая площадка муниципальной системы образования Петрозаводска "Национальный проект "Образование": школьный старт-ап".

14.00 – на ул. Анохина, 45 пройдет рабочая встреча с Лилией Кюнстле, представителем общества дружбы "Запад-Восток" (г. Тюбинген) по вопросу сотрудничества в 2020 году (30 лет побратимских связей с Петрозаводском).

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