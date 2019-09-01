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Новости. Общество
20:00, 01 Сентября 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 2 сентября.

2 сентября – Торжественные линейки в образовательных организациях, посвященные Дню знаний.

График мероприятий, посвященных Дню знаний, размещен на сайте администрации.
 
8.45 – в п. Мелиоративный в школе №8 на ул. Петрозаводской, 33а Артур Парфенчиков примет участие в торжественной линейке, посвященной началу учебного года.

9.00 – в средней школе №8 на ул. Коммунистов, 51 глава Петрозаводска Ирина Мирошник примет участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний.

10.00 – в администрации Петрозаводска пройдет заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

Праздничное шествие первоклассников:

11.00-11.30 – сбор колонны у памятника О.В. Куусинену на Советской площади.

11.45 – старт колонны.

11.00 -15.00 – на пл. Кирова пройдет семейный праздник "Первоклассная академия".

11.00 – в Доме творчества детей и юношества №2 на ул. Островского, 26 состоится День открытых дверей.

13.00 – в Петровском дворце – День открытых дверей

15.00 – Артур Парфенчиков примет участие в открытии детсада №8 на Скандинавском проезде, 1.

15.00 – в Петрозаводской детской школе искусств им. Балакирева на ул. Мичуринской, 5 ожидается интерактивная программа, посвященная началу учебного года.

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