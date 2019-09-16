"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 17 сентября.

16-19 сентября – участие Артура Парфенчикова в официальном визите руководителей регионов РФ в Финляндию, посвященном мусорной реформе.

14.15 – в Центре развития образования на Краснофлотской, 31 пройдет обучающий семинар-тренинг для педагогов общеобразовательных организаций – участников международного российско-финляндского проекта "Образование для устойчивого водопользования".



15.00 – в спортивной школе олимпийского резерва №2 на ул. Дзержинского, 26 состоится юношеский турнир по шахматам, гран-при 2019. 18.00 – 2-й полуфинал чемпионата по шахматам (классика).