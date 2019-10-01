"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 2 октября.

2 октября – Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне.



1-2 октября – на острове Валаам Артур Парфенчикова примет участие в восьмой Международной встрече представителей государств – членов Арктического Совета.



1-2 октября – в Костомукше пройдет III Международный форум "Костомукша: новые возможности бизнеса".



1-2 октября – в детских школах искусств состоятся концерты учащихся, посвященные Дню музыки.



2-3 октября – в 19.00 в Музыкальном театре РК пройдет фестиваль "Золотая маска" в Петрозаводске (спектакль театра "Центр драматургии и режиссуры" (Москва) "Старый дом").



14.00 – в автотранспортном техникуме на пр. Первомайском, 46 состоится торжественная церемония вручения именных стипендий.



14.00 – в Центре воинской славы Петрозаводска на пр. Ленина, 2 пройдут XIX Гусаровские чтения. Подведение итогов конкурса эссе, посвященных 95-летию со дня рождения Д.Я. Гусарова, "Нравственные проблемы в повести Дмитрия Гусарова "Партизанская музыка".



16.00 – в Центре народного творчества и культурных инициатив на пл. Ленина, 2 откроется фотовыставка Евгения Луцко "Попытка взлета".



18.30 – в Городском доме культуры на пл. Кирова, 1 состоится концерт народного коллектива ансамбля русской песни "Катюша", посвященный Дню пожилого человека, "Песни задушевные".