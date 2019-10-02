"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 3 октября.

2-3 октября – в 19.00 в Музыкальном театре РК пройдет фестиваль "Золотая маска" в Петрозаводске (спектакль театра "Центр драматургии и режиссуры" (Москва) "Старый дом").



3-6 октября – во дворце спорта "Корал" на ул. Пограничной, 50 состоится кубок Onego cup по флорболу.

10.30 – в Детском музыкально-хоровой школе на пр. Первомайском, 4а пройдет встреча с делегацией Тюбингена (Германия), посвященная 30-летию побратимских связей с Петрозаводском.



14.00 – в Центральной городской библиотеке им. Гусарова на Октябрьском пр., 7 состоятся ХIХ Гусаровские чтения "Д. Гусаров - В. Быков" – видеоконференция с Центральной городской библиотекой им. А.С. Пушкина Бреста (Беларусь).

14.30 – на стадионе "Юность" пройдет первенство среди сборных команд общеобразовательных организаций ПГО по кроссу.

19.00 – в Детской музыкально-хоровой школе на пр. Первомайском, 4а состоится творческая встреча Академического женского хора "Глория" из Петрозаводска и хора "Prresto" из Тюбингена.