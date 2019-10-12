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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 13 октября.
13 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
11.00 – на стадионе "Спартак" пройдет межрегиональный турнир по футболу памяти арбитра ФИФА Владимира Петтая.
11.00 – в Доме бокса состоится открытый чемпионат и первенство по тайскому боксу (18.00 - закрытие).
Все главное - здесь: #stolicaonego
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